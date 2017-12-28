Обмен по-порошенковски: одни пленники вернулись без документов, других не отдали вообще

Украина не вернула освобожденным пленным из Донбасса документы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне завершился крупнейший с момента начала военного конфликта обмен пленными: Донбасс передал Киеву 73 человека, а получил 233. По словам уполномоченной по правам человека Донецкой народной республики Дарьи Морозовой, украинские власти не вернули документы пленным, не провели процедуру процессуальной очистки в отношении обмененных, тем самым нарушили договоренности, достигнутые в Минске. Она отметила, что для вернувшихся домой жителей республик, Украина приготовила новые испытания: многим в «Незадежной» поменяли меру пресечения на подписку о невыезде, а как только они перешли блокпост ДНР, киевский режим объявил их в розыск, а также добавил статью за нарушение режима.

Стоит отметить, что украинская сторона изначально должна была освободить 306 человек, но перед обменом поменяла списки, заявив, что не все жители Донбасса пожелали вернуться домой. На самом деле, по сообщениям СМИ, на пленников, а также их родных, проживающих на территориях подконтрольных Киеву, было оказано давление, и люди попросту побоялись вернуться в самопровозглашенные республики.

В тоже время «воодушевившийся» «бартером» президент «Незалежной» Петр Порошенко поспешил заявить, что в рамках прошедшего обмена граждане РФ не участвовали. «Будет прилагаться больше усилий, чтобы вытянуть наших граждан из российских тюрем, из Крыма оккупированного, и ради этого мы сегодня не отдали ни одного россиянина», – заявил Порошенко. Сейчас в тюрьмах «Незалежной» находятся более 15 граждан России и их попытаются обменять на украинцев. В числе тех, кого хочет вернуть Украина Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Станислав Клых и Николай Карпюк.

Напомним, в ноябре прошлого года СБУ выманила на границу двух российских военных, которые ранее служили в армии Украины. Сотрудники спецслужб заманили россиян через подставных лиц, якобы с целью передачи дипломов. Однако вместо документов, которые должны были передать Максиму Одинцову и Александру Баранову, их без особого труда выкрали на нейтральном участке границы. Их обвиняют по статье «Государственная измена».

Донецк, Анастасия Зук

Донецк. Другие новости 28.12.17

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