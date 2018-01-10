Эксперт: Порошенко объявил экс-пленных военных дезертирами и уничтожает неугодных

На Украине открывают уголовные дела в отношении военных, освобожденных из плена в Донбассе.

По словам помощника генпрокурора ЛНР по взаимодействию со СМИ Давида Каца, часть украинских военных, вернувшихся на родину в рамках процесса обмена пленными, попала под уголовное преследование за самовольное оставление воинских частей, от остальных потребовали в срочном порядке прибыть в свои воинские подразделения – на фронт.

Политика киевских властей вызвала негодование как у рядовых жителей Украины, так и у самих военных, ведь в день обмена пленными они были «героями», которых встречал президент страны Петр Порошенко, а теперь они превратились в дезертиров.

«Порошенко защищает себя от неугодных. Они для него использованный материал, они мешают. С их помощью делался майдан, их направляли на бойню, а теперь они нужны. Ничего личного – это просто бизнес. Поступок Порошенко – это типичный поступок бизнесмена без совести», – заявил РИА «Новый День» специалист по межнациональным проблемам, политолог Вадим Мордашов. Другой крымский политолог Андрей Никифоров считает, что в действиях киевских властей нет ничего неординарного: за годы существования этой страны безрассудные решения стали частью национальной политики. «Это типичная украинская политика, ярким продолжателем которой и является Порошенко. Крымчане за четверть века пребывания в составе независимой Украины на подобного рода несуразности насмотрелись вдоволь, но было не так вопиюще, потому что не было войны. Нельзя требовать логики от тех, кто изначально ею не обладает», – подчеркивает Никифоров.

Руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества Наталья Киселева отмечает, что Порошенко использовал вернувшихся «домой» военных для пиара. «Порошенко просто устраивал спектакли с переодеваниями. Политика Киева – это политика русофобии, а действия руководства Украины настолько хаотичны, что нет смысла искать в них логику: людям с нормальным мышлением трудно понимать, чем руководствуется человек с больной головой», – заключила Киселева.

В целом, крымские эксперты отмечают, что действия украинского президента ставят под угрозу успешность новой волны мобилизации, к которой готовится «Незалежная», и добавляют, что с таким отношением призывники просто сбегут, скорей всего, в дружественную Европу.

Как сообщал «Новый День», в конце декабря прошел крупнейший с момента начала военного конфликта на Украине обмен пленными: Донбасс передал Киеву 73 человека, а получил 233. В отличие от донбасской стороны, украинские власти не вернули документы пленным, не провели процедуру процессуальной очистки в отношении обмененных, нарушив тем самым договоренности, достигнутые в Минске.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 10.01.18

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