Жителям Донбасса разрешили гулять по ночам – ненадолго

В Луганской и Донецкой народных республиках в праздничные дни разрешат местным жителям гулять ночью.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», комендантский час отменен в ночь с 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января в ЛНР с 23:00 до 04:00 утра, а в ДНР смогут гулять на час дольше – с 23:00 до 05:00.
В праздничные дни спецслужбы самопровозглашенных республик будут работать в усиленном режиме, также будет проведен комплекс мер по усилению контрразведывательного режима и мероприятия по обеспечению общественного порядка.
Отметим, что комендантский час, в республиках был установлен с начала военного конфликта в Донбассе.
Как сообщал «Новый День», несмотря на то, что с 23 декабря на юго-востоке «Незалежной» было установлено так называемое «новогоднее перемирие», украинские военные с момента объявления режима прекращения огня продолжают регулярно обстреливать Донбасс.
Донецк, Анастасия Зук
Донецк. Другие новости 28.12.17
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