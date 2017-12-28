Жителям Донбасса разрешили гулять по ночам – ненадолго

В Луганской и Донецкой народных республиках в праздничные дни разрешат местным жителям гулять ночью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», комендантский час отменен в ночь с 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января в ЛНР с 23:00 до 04:00 утра, а в ДНР смогут гулять на час дольше – с 23:00 до 05:00.

В праздничные дни спецслужбы самопровозглашенных республик будут работать в усиленном режиме, также будет проведен комплекс мер по усилению контрразведывательного режима и мероприятия по обеспечению общественного порядка.

Отметим, что комендантский час, в республиках был установлен с начала военного конфликта в Донбассе.

Как сообщал «Новый День», несмотря на то, что с 23 декабря на юго-востоке «Незалежной» было установлено так называемое «новогоднее перемирие», украинские военные с момента объявления режима прекращения огня продолжают регулярно обстреливать Донбасс.

Донецк, Анастасия Зук

Донецк. Другие новости 28.12.17

Владельцам крымских самостроев повысят аренду до неподъемной. / Крымские чиновники вынуждают инвесторов выбрасываться из окон. / Зацвели: в Никитском ботаническом саду распустились подснежники. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»