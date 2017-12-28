Пьяные военные арестовали жителя Луганской области за отказ петь «Ще не вмерла Україна»

В ЛНР заявляют: бойцы ВСУ терроризируют мирное население самопровозглашенных республик.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 32-летнего мужчину задержали в городе Рубежное, который в настоящее время находится под контролем киевского режима. Пьяные военные приказали украинцу спеть национальный гимн, а за отказ отправили в СИЗО. «Задержанный уже более трех суток находится в следственном изоляторе, к нему не пускают родственников, а самому мужчине инкриминируют уголовную статью «Угроза национальной безопасности», – сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Он отметил, что украинская сторона на подконтрольных территориях Луганщины устроила тотальное преследование местных жителей и постоянно запугивает их.

В милиции ЛНР предупреждают, что используя «новогоднее перемирие», украинская сторона продолжает наращивать силы у линии соприкосновения. Установлено, что в район населенного пункта Троицкое прибыло два взвода личного состава ВСУ, а также грузовой транспорт и БМП.

Кроме того в последнее время в зоне так называемой антитеррористической операции участились случаи разборок между военнослужащими ВСУ и националистическими подразделениями запрещенного в России «Правого Сектора». Так, очередная стычка произошла в районе населенного пункта Трехизбенка. Националисты не поделили с военными зону, где пролегают маршруты контрабанды наркотиков. После 10 минут словесной перепалки «правосеки» открыли огонь по бойцам ВСУ. В результате перестрелки двое военнослужащих ВСУ были ранены, а националисты скрылись, пишет «Новостной фронт».

Как сообщал «Новый День», в Луганской и Донецкой народных республиках будет отменен комендантский час в ночь с 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января в ЛНР с 23:00 до 04:00 утра, а в ДНР смогут гулять на час дольше – с 23:00 до 05:00.

Луганск, Анастасия Зук

Луганск. Другие новости 28.12.17

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