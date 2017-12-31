«Нон грата ЕС»: Польша мстит россиянам за трактовку истории и критику цензуры

Государства-члены ЕС закрывают доступ в Европу россиянам, чья точка зрения отличается от официально принятой в их стране.

Как рассказал РИА «Новый День» политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, он вместе с семьей собирался провести новогодние праздники в Венеции. Шенгенскую визу он получил в дипмиссии Франции сроком действия до 2019 года. Однако в Италию его не пустили: пограничники выдали ему официальную бумагу – отказ во въезде на границе, в которой указано, что Мартынов является объектом информационного запроса в целях недопуска в Шенгенскую информационную систему».

Политолог считает, что в «черный список» его внесла Польша, которой крайне не нравятся его высказывания по ряду исторических событий (например, по Катыни), а также его заявления о цензуре и политзаключенных в этой стране.

Ранее ему Мартынову запретили въезд в Молдавию – за поддержку Приднестровья, жители которого на референдуме голосовали за воссоединение с Россией.

Серьезные претензии к политологу есть и у Украины. Членом ЕС «Незалежная» не является, но всеми возможными способами добиваться внесения в черные списки не угодных ей россиян.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 31.12.17

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