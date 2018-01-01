«Государства больше нет»: на Украине призвали объединяться в народные отряды по месту жительства

Жестокое убийство киевской правозащитницы Ирины Ноздровской буквально взорвало социальные сети в «Незалежной». Молодая женщина была насильно раздета донага и утоплена в котловане вблизи села Демидов Вышгородского района Киевской области за два дня до нового года. Тело было обнаружено 1-го января.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», преступление вызвало широкий резонанс из-за острой социальной подоплёки судебного дела, которым занималась адвокат на протяжении двух с половиной лет до дня своей смерти.

Ранее Ноздровской удалось изобличить в убийстве своей сестры Светланы Сапатинской племянника председателя Вышгородского райсуда Дмитрия Россошанского. В сентябре 2015 года Россошанский, управляя автомобилем в состоянии наркотического опьянения, сбил насмерть Светлану недалеко от села Демидов.

В июне 2017 года суд назначил преступнику семь лет лишения свободы, а 27 декабря, накануне исчезновения Ноздровской, состоялось рассмотрение апелляционной жалобы. Однако судья отказал адвокатам осуждённого в пересмотре дела.

Сегодня стало известно, что сразу после объявленного решения к Ирине Ноздровской подошёл отец Россошанского и прямо пригрозил ей физической расправой: «Ты плохо кончишь».

У погибшей в Киеве остались дочь и пожилая мать.

Судя по всему, именно обстоятельства смерти правозащитницы и стали последней каплей, переполнившей чашу терпения общественности, которая перешла к прямому обвинению режима Петра Порошенко в попустительстве криминальному разгулу на Украине. С резкими критическими заявлениями на своих страницах в соцсетях выступили представители самых разных политических течений, в том числе радикально националистических.

В частности, с обвинениями против действующей власти выступил известный украинский националист и каратель из батальона «Азов» (запрещён в РФ), депутат Верховной Рады Игорь Луценко.

«Убили юристку. Насколько я знаю, одну из немногих, которая не опустила руки, когда трагедия коснулась её семьи, и продолжала добиваться справедливости. Одна из немногих, которая справедливости добилась – убийцу посадили. Однако восстановленное равновесие продержалось недолго – убили и её», – написал на своей странице в Фейсбук Луценко и призвал всех объединяться в отряды самообороны против режима.

«Ближайшие времена обещают повышенный спрос на услуги негосударственных силовиков. Народ будет вынужден объединяться.. и вершить правосудие не по писанному, а по праву обычая.

Это – естественное следствие того, что государственные правоохранительные структуры распилены и приватизированы между крупнейшими группировками Порошенко и Авакова. Работают только на то, чтобы обслуживать интересы этих групп, на всё остальное у них нет ни ресурсов, ни желания. Криминала нечего бояться, если он не посягает на порошенковское или аваковское, если не играет на стороне оппозиции. Тогда никто никого не найдет.

Поэтому наш выход – объединение и вооружение. От мала до велика. Объединяйтесь с соседями, патрулируйте ночью свой район. ОСМД (Объединение совладельцев многоквартирного дома – ред. НД) могут нанимать охранников для своего квартала. Осознайте – государства нет, государство умерло, государство нас не защитит. Страну спасем только мы», – убеждает граждан депутат Рады.

Сёстры Ирина Ноздровская и Светлана Сапатинская

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.01.18

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