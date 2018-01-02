«Ужасное зверство» – инициатор «акта Магнитского» взялся за Порошенко

Украине пригрозили санкциями за убийство киевской правозащитницы Ирины Ноздровской.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее заявление сделал один из инициаторов принятия в США и Канаде антироссийских «актов Магнитского», британский финансист и инвестор Уильям Браудер, заочно осужденный судом РФ.

Он пригрозил незалежной мерами воздействия, в случае если убийство Ноздровской не будет расследовано должным образом.

«Все, кто участвовал в этом ужасном зверстве, должны ощутить всю силу закона. В противном случае они и те, кто их покрывает, могут столкнуться с санкциями Магнитского на Западе», – написал у себя в Twitter Браудер.

Как уже сообщал «Новый День», тело Ноздровской было обнаружено 1-го января. Женщина была насильно раздета донага и утоплена в котловане вблизи села Демидов Вышгородского района Киевской области за два дня до нового года.

Преступление вызвало широкий резонанс и критику действующей власти. Резкие заявления в том числе исходили и от представителей радикально националистических объединений.

Ноздровская на протяжении двух с половиной лет занималась делом об убийстве своей сестры Светланы Сапатинской. В 2015 году племянник председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский сбил Сапатинскую насмерть, управляя автомобилем в состоянии наркотического опьянения. В 2017 году преступник получил семилетний тюремный срок. Отец Россошанского угрожал Ноздровской убийством.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 02.01.18

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