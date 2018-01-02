Ненька, гудбай: Верка Сердючка «запел» о развале Украины

Украинский певец Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, недоволен происходящим на родине. Об этом сам певец заявил во время беседы с журналистом Дмитрием Гордоном в эфире телеканала «112 Украина».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по мнению артиста, Украина уже разваливается из-за политики действующей власти, которая заключается в «постоянных подменах» и прикрытии «какими-то лозунгами».

«Мы так все любим Украину», а при этом ты понимаешь, что она разваливается», – горько иронизирует комик.

Особая неприязнь у Данилко вызывает декоммунизация, навязываемая официальным Киевом всей стране.

«Мне кажется, если называть как-то улицу, то не надо называть спорными какими-то фамилиями, к которым через 20 лет поменяется отношение», – считает певец.

Также непонимание у Данилко вызывает и создание «черных списков» российских артистов и фильмов, подлежащих запрету на территории незалежной: «Зачем? Зачем их запрещать? Ну такая глупость, вам делать нечего?», – заявил певец, добавив, что на Украине следовало бы наладить производство собственных фильмов, а не заниматься блокировкой иностранных конкурентов.

Помимо прочего, Данилко осудил и выходки украинских националистов, срывающих концерты артистов. При этом раскритиковав и бездействие силовиков, молча наблюдающих за беспределом радикалов.

«Не нравится вам эта Ани Лорак, не ходите, не покупайте билет. Но устраивать такие вещи, когда идет мама Каролины на концерт, у нее вырывают цветы, начинают их топтать, бегает этот депутат (Игорь Мирошниченко – прим. «НД»). Я понимаю, что это картинка, которую в Москве потом показывают, как происходит у нас на Украине. У меня такое впечатление, что они работают на этих людей. Но как это может быть, и почему милиция не реагирует на подобные штуки, как это может быть?», – вопрошает Сердючка.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 02.01.18

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