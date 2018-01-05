Немецкий журналист – киевлянам: Крым – не комната вашей квартиры

Немецкий журналист-международник и политолог Александр Рар посоветовал Украине забыть об ушедшем Крыме и договориться с «областями-квартирантами» – пока они не съехали.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в эфире одного из телеканалов украинский пропагандист Дмитрий Гордон заявил, что Крым и Донбасс – это «комнаты» квартиры, принадлежащей Украине.

Рар не стал спорить с подобным сравнением, однако напомнил украинскому коллеге: «Вы живете в квартире, часть которой отделили от более крупной квартиры».

На что Гордон попытался возразить: «Нам надо, исходя из вашей логики, забыть о Крыме, забыть о Донбассе и сказать спасибо России, что не забрали Одессу и Харьков, и Херсон?», – вопросил украинец.

«В квартире очень много людей живут, и жили до этого в этой квартире. И эта квартира принадлежала до этого другой, побольше квартире, разделили ее. Это не выход из положения. Сейчас выход только один – предотвратить большую европейскую войну на территории Украины, сделать все для того, чтобы та же восточная Украина смогла договариваться с Киевом. Придать какую-то автономизацию тому же Донбассу», – цитирует пояснение Рара «Политнавигатор».

Он также добавил, что про российский полуостров Украина должна забыть и взять крымский вопрос в скобки, потому что кроме, как через «большую войну тут ситуацию не изменить».

Журналист и политолог посоветовал украинским властям как можно быстрее начать очень серьезный разговор с теми людьми, которые живут в Донбассе.

Как сообщал «Новый День», во время беседы с ведущим Дмитрием Гордоном в эфире телеканала «112 Украина» украинский певец Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, пожаловался, что недоволен происходящим на родине. По мнению артиста, Украина уже разваливается из-за политики действующей власти, которая заключается в «постоянных подменах» и прикрытии «какими-то лозунгами».

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 05.01.18

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