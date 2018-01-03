На Украине ждут Второго пришествия Путина

Одесситы мечтают о внезапном появлении зелёных человечков на Дерибасовской улице в любой день календаря.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День, к такому неприятному для себя выводу пришёл глава одесской ячейки организации УНА-УНСО (запрещена в РФ) Богдан Осинский.

Сознательный парубок оказался невольным свидетелем оживлённого разговора местных жителей в одном из банковских отделений и узнал, что одесситы не только встречали 2018 год по московскому времени, но и с удовольствием посмотрели поздравление президента РФ, а затем откупорили шампанское под гимн России и бой кремлёвских курантов.

«На кассе тетка с кассиршей трет. «Вот новый год все же нормальные люди смотрели и ждали Путина. Вот это мужчина, не то, что этот Порошенко про НАТО, про Европу, тоже мне поздравления»… Сука, как таких выродков украинская земля носит», – страдает нацист в своём блоге.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.01.18

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