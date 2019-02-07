В Одессе ненавидят Порошенко, как нигде больше

Степень негативного отношения к президенту Украины Петру Порошенко в Одесской области не сравнима ни с одним регионом Украины.

Кроме того, процент саботирования выборов всех уровней в Одессе сопоставим с враждебной Украине Луганщиной.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом во время пресс-конференции рассказал историк и публицист, коренной одессит Александр Васильев

«Одесский регион является лидером по антирейтингу Порошенко. Нигде к нему так негативно не относятся, как в Одесской области. Здесь нужно сказать, что в целом, если мы посмотрим на все выборы с 2014 года, взяв такой показатель как бойкот, проценты Одесской области сопоставимы с отдельными районами Луганской области.

То есть, это сверхпротестный регион, который, скорее, в силу своих географических причин оказался вне острой фазы конфликта. В штабах, ориентированных на Порошенко, нет энтузиазма. Даже есть некое представление о том, что в отдельных районах просто нет смысла тратить ресурсы на серьёзную борьбу за голоса – настолько там Порошенко нечего ловить», – поделился данными эксперт.

«Никто не хочет себя ассоциировать с войной, цифры провала мобилизации по Одесской области чудовищные, начиная с 2014 года и по-прежнему это актуально», – приводит слова Васильева «ПолитНавигатор».

Напомним, в сентябре Депутаты Верховной рады Украины обратились к секретарю Совета национальной безопасности и обороны страны Александру Турчинову с просьбой провести срочное заседание СНБО из-за усиления антиукраинских настроений в Одессе.

Ранее замминистра «по вопросам временно оккупированных территорий Украины» Георгий Тука заявлял, что после восставшего Донбасса, по его мнению, следующая на очереди Одесская область.

Как сообщал «Новый День», по свидетельству главаря одесской ячейки организации УНА-УНСО (запрещена в РФ) Богдана Осинского, одесситы мечтают о внезапном появлении зелёных человечков на Дерибасовской улице в любой день календаря.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.02.19

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