В Одессе назревает бунт против украинского ига

Депутаты Верховной рады обратились к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Александру Турчинову с просьбой провести срочное заседание СНБО из-за усиления антиукраинских настроений в Одессе. Об этом сообщил представитель партии «Батьковщина» Игорь Луценко

«Прошу инициировать заседание СНБО по ситуации в Одессе, где террор против активистов набрал давно не виданных масштабов (неоднократные нападения на Виталий Устименко, Сергей Стерненко и др), – заявил депутат. – Мы теряем Одессу по тому же сценарию, что и Донбасс, только вместо Ахметова и Януковича там Галантерник и Труханов».

Луценко подчеркивает, что утрата контроля над «третьим по величине, исторически украинским городом» несет непосредственную угрозу национальным интересам Украины. Ряд экспертов считает, что Луценко сгущает краски и под видом борьбы с пророссийскими интересами собирается устроить в городе «переворот».

Например, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько уверен, что Луценко хочет поставить руководить Одессой более лояльного человека или своего родственника, сообщает РЕН.

Комментируют заявление Луценко и соцсетях: «В Одессе не нужны силовые меры. Одессе нужна большая просветительская работа с населением. К старенькой бабушке надо подойти и поговорить, а не пугать ее ходами и скандированием. Ситуация гораздо хуже, чем то, что вы нарисовали. Но первоначальная причина совсем в другом, – написал Луценко мужчина, назвавшийся одесситом. – Кстати, местная власть к действиям правохранителей не лезет. Кроме этого есть много множество вопросов и ко так называемым активистам «всех мастєй». На мой взгляд, вы поставили очень важную проблему, но не совсем угадали, откуда она растет. Корни совсем не там, где Вы их увидели...

Ни одна национальная украинская политсила не занимается электоратом. К еще большему сожалению, население вновь проголосует за привычных ему депутатов разных уровней. Постоянно делаются попытки не победить политических противников на выборах, а уничтожить еще до их проведения. Многие мои друзья занимают твердую проукраинскую позицию, но не видят желания среди местных политиков ее продвигать во власть. Кроме лозунгов никто ничего не предлагает. К огромному сожалению, такое положение существует годами. Так было до первого Майдана, так было после него, так есть и сейчас».

Другие и вовсе отмечают, что Одесса – это русский город и насильственная украинизация вряд ли удастся: «Попробуйте вести политику для людей, а не против людей. тогда, может быть, получится и Одессу с областью сохранить. Но если подумать... Одесса, это же русский город... зачем он вам?»

Напомним, численность населения Одессы на 1 января 2018 года превышала 1 млн человек. Согласно официальной статистике 61% горожан считает себя украинцами, но 75% называют родным языком русский.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 08.06.18

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