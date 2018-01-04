Соцсети не поверили официальной версии отмены визита главы МИД ФРГ в Донбасс

Министры иностранных дел Германии и Украины Зигмар Габриэль и Павел Климкин не посетят Донбасс.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», официальная причина помешавшая дипломатам совершить сегодня запланированный раннее визит в район линии разграничения – непогода.

«Погодные условия не позволили посетить линию разграничения, но не помешали продуктивному общению с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем. Планируем осуществить совместную поездку на Донбасс позднее в этом месяце», – написал в своем твиттере Климкин.

Между тем, пользователи социальной сети пришли к выводу, что дипломаты попросту не захотели рисковать своей жизнью: «Погода здесь не причем, плохим танцорам ..йца мешают», – негодуют жители «Незалежной».

При этом некоторые пользователи соцсетей предлагают Климкину все же отправиться в Донбасс, но при этом не применять «тактику» киевского режима: «Паша, едь в Донецк с нормальным человеческим разговором: и безопасность обеспечат, и погода не помешает».

Сами же жители региона, в котором проходит так называемая антитеррористическая операция, отмечают, что погодные условия для зимнего месяца здесь весьма благоприятные: «А что с погодой? Дождя и тумана нет, снега тоже. Ну, облачность низкая... Не надо ля-ля».

Как сообщал «Новый День», Германия собирается продолжить давление на Россию в рамках Нормандского формата. При этом в МИД ФРГ полагают, что к миру в Донбассе приведут дальнейшие уступки со стороны России, а не строгое выполнение Украиной минских положений. Сам же Габриэль прямо заявляет, что приехал на Украину политически подбодрить киевскую сторону. Происходящее на территории Донбасса дипломат назвал «актуальным и опасным» конфликтом: в регионе «все еще слишком много стреляют, слишком много тяжелого оружия».

Донецк, Анастасия Зук

Донецк. Другие новости 04.01.18

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