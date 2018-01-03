Габриэль: Германия не даст заморозить конфликт в Донбассе

Германия собирается продолжить давление на Россию в рамках Нормандского формата. Ни о каком «замораживании конфликта» речь не идёт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», при этом в МИД ФРГ полагают, что к миру в Донбассе приведут дальнейшие уступки со стороны России, а не строгое выполнение Украиной минских положений.

Глава внешнеполитического ведомства Германии Зигмар Габриэль прямо заявляет, что приехал политически подбодрить украинскую сторону. Происходящее на территории Донбасса Габриэль назвал «актуальным и опасным» конфликтом, в решении которого заинтересована ФРГ. По его словам, в регионе «все еще слишком много стреляют, слишком много тяжелого оружия».

Как сообщают украинские СМИ, глава внешнеполитического ведомства Германии позитивно оценил «рождественское перемирие» и обмен пленными, заявив, что это «должно продолжиться» и перерасти в мирное урегулирование кризиса.

«Так это и должно продолжаться. Вот почему я лечу в Киев сегодня и завтра – в Мариуполь, чтобы показать народу Украины: мы вас не подведем. Для нас этот конфликт не является ни замороженным, ни забытым, он очень актуален и опасен. Мы будем и впредь делать все возможное, чтобы найти решение этого кризиса, которое, наконец, принесет мир в регион», – заявил Габриэль.

Завтра Габриэль посетит подконтрольный официальному Киеву Мариуполь, в районе которого украинские силовики размещают военную технику. Пригород Мариуполя по сути является линией соприкосновения сторон в Донбассе.

По мнению наблюдателей, реверансы главы МИД ФРГ в сторону Киева по вопросу Донбасса призваны несколько смягчить позицию Германии в отношении европейских устремлений «Незалежной» и требований украинского режима усилить санкции против РФ.

Как известно, ранее глава МИД ФРГ заявил, что Украине нет места в ЕС и предложил перестать постоянно говорить о Крыме.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 03.01.18

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