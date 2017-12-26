Германия: Украине нет места в ЕС

В МИД Германии не видят возможности вхождения Украины и Турции в Евросоюз.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля, в ближайшие годы эти страны не смогут стать членами ЕС. «Мы должны думать об альтернативных формах сотрудничества», – заявил Габриэль в интервью газете «WestdeutscheAllgemeineZeitung». В качестве примера такого сотрудничества он привел отношения Брюсселя и Лондона. «Если мы сможем прийти к разумному соглашению, которое будет регулировать отношения с Европой после Brexit, это могло бы стать моделью для Украины или Турции», – считает дипломат.

Отметим, что другие международные эксперты тоже не видят Украину в составе ЕС в ближайшие десятилетия. Так, глава еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прогнозирует вступление «Незалежной» в желанный союз минимум через 20 лет. Другие и вовсе исключают, что даже спустя годы страна сможет стать членом большой «семьи».

Тем временем президент Украины Петр Порошенко регулярно пиарится на теме вступления в НАТО и ЕС, даже несколько раз «собирался» провести всеукраинский референдум по вхождению в союзы, правда, проголосовать украинцам так и не довелось.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 26.12.17

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