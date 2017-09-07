«Крым силой не вернуть»: Порошенко грозит вступить в НАТО и жалуется на Россию

Украина осознала: Крым силой не вернуть. «Незалежной» необходимо жить дальше и провести голосование по вступлению в НАТО и ЕС.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время он собирается провести референдум о вступлении страны в Североатлантический альянс и Европейский Союз. «Я инициирую соответствующий референдум, чтобы продемонстрировать волю украинского народа всем: и нашим друзьям, и агрессивной соседке, и всем украинским политикам», – заявил Порошенко, выступая с ежегодным посланием в Верховной Раде. – Без формального одобрения плана действий по членству в альянсе мы, тем не менее, уже выполняем его в одностороннем порядке». Правда, по его словам, украинская армия сможет дорасти до стандартов военного союза только к концу текущего десятилетия.

Тем временем президент «незалежной» считает, что стране нужны реформы, а иначе Украина может потерять государственность. При этом Порошенко уверен: главная угроза в этом плане исходит от России: «Под видом командно-штабных учений не исключается создание новых ударных группировок российских войск для вторжения на территорию Украины».

Несмотря на то, что ранее украинский лидер заявлял, что Крым можно вернуть силой, теперь он уверен: «этому не бывать»: «Но мы можем с вами создать условия, когда Крым станет для России непосильной ношей», как именно Украина может создать такие условия, Порошенко не стал уточнять. Видимо, подразумевается, что эту задачу должны взять на себя США и Евросоюз.

Напомним, президент Украины заявляет о проведении референдума о вступлении в НАТО не в первый раз. Эксперты считают, что референдум не ускорит процесса вступления «незалежной» в альянс, и на это украинцам понадобится не менее 20 лет. Тем более что накануне Украине указали на ее место: глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, выступая перед послами Евросоюза, что «незалежная» не имеет отношения ни к ЕС, ни к НАТО.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 07.09.17

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