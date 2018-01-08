Украинские радикалы взяли в осаду Киево-Печерскую лавру

Украинские националисты заблокировали Киево-Печерскую лавру.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», около 30 радикалов перекрыли въезд на территорию храмового комплекса, протестуя против отказа священников отпевать бойцов ВСУ, погибших в зоне так называемой АТО, которые в свое время крестились в церквях, не подчиняющихся Московской патриархии.

В этом националисты увидели «руку Москвы» и происки ФСБ. Поговорить с участниками акции пытался настоятель лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел. Но конструктивного диалога не получилось, начался скандал.

Радикалы заявили, что прихожане лавры ведут себя агрессивно и бросаются на протестующих, обвиняя Нацгвардию в убийствах детей в Донбассе. Прихожане, в свою очередь, утверждали, что радикалов наняли противники православия и прочие враги рода человеческого.

Отметим, в ночь на Рождество активисты еще одной радикальной организации напали в Киеве на Российский центр науки и культуры: здание облили красной краской и бросали в окна камни.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 08.01.18

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