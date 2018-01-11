Прихожане УПЦ МП мобилизуются в группы для жёсткой обороны Лавры

Украинская православная церковь Московского патриархата приветствовала массовое желание верующих дать отпор украинским националистам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о готовности защищать интересы церкви в возможных столкновениях с радикалами заявили сами прихожане.

Напомним, 8 января члены националистической группировки «С14», входящей в запрещенную в России организацию «Правый сектор», перекрыли въезд на территорию Киево-Печерской лавры. Причиной проведения акции стал отказ священников отпевать бойцов ВСУ, погибших в зоне так называемой АТО, которые в свое время крестились в церквях, не подчиняющихся Московской патриархии. В отказе служителей церкви националисты разглядели традиционный для своих политических взглядов и удобный для всех случаев повод – происки ФСБ и «руку Москвы».

Сообщение о том, что терпеть выходки радикалов никто не собирается распространил центр информации УПЦ. В нем приводятся посты прихожан в социальных сетях, назвавших акцию националистов «сатанинским шабашем» и пообещали, что «каждому придется держать ответ перед Господом за свои дела».

Защитники Лавры создали группу в Фейсбуке для координации быстрых ответных действий в случае повторных атак националистов, которые пообещали «обязательно вернуться» и устроить «уже настоящую блокаду и прорыв».

«Люди, если что – приезжайте защищать лавру. Не будем прятаться в норах. Покажем, что мы православный народ и не будем терпеть идиотизм и издевательства этих малолетних», – приводит комментарий одного из последователей УПЦ информационный центр.

Часть прихожан церкви уверена, что акция «С14» была организована для дискредитации УПЦ. А в качестве доказательства назвали другие случаи с провокациями радикалов, имеющих отношение к «Правому сектору», в Тернополе и Виннице.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 11.01.18

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