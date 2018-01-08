Десятки тысяч украинцев предпочли встретить новый год в Крыму

В преддверии Нового года резко возросло число украинцев, желающих попасть в Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пассажиропоток вырос в 2 раза и практически сравнялся с летними показателями.

По данным пресс-службы Погрануправления ФСБ России по РК, только 31 декабря границу пересекли более 11 тысяч человек, что соответствует суточной нагрузке в высокий сезон.

В целом, в 2017 году в Крыму побывали более 800 тысяч граждан Украины.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 08.01.18

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