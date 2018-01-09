Крым потерял 173 тысячи туристов

Турпоток в Крым в 2017 году сократился на 3,2%. Об этом заявили в министерстве курортов и туризма РК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в минувшем году, по данным ведомства, на полуостров прибыли около 5,4 млн человек. По итогам 2016 года заявлялось о 5 млн 573 тысячах. Коренных изменений в пристрастиях туристов не произошло: большинство из них – 45,3%, по-прежнему, выбрали для отдыха Южный берег, на западном побережье побывало более 21%, на востоке Крыма отдыхали 18,6%, около 15% выбрали Симферополь и его окрестности, а также Бахчисарайский район.

В министерстве считают минувший год успешным, хотя признают, что конкуренция на туристическом рынке усиливается, а высокая стоимость авиаперелетов играет не в пользу Крыма.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 09.01.18

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