Украинцы оккупируют Литву, а их страну собираются заселить африканцами

Украинцы активно осваивают страны Балтии. В отличие от Западной Европы, где граждан «Незалежной», мягко говоря, не ждут, и большинству сбежавших с обновленной родины приходится работать нелегально, в Прибалтике им пока рады. По крайне мере официально.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на долю Украины, например, в Литве приходится более половины трудовых мигрантов. Так, в 2017 году страна выдала 34,5 тысячи трудовых виз и видов на жительство на основании наличия рабочего места, около 60% получили украинцы.

Средняя зарплата в Литве в 2,5 раза превышает украинскую, и учить иностранный язык не обязательно – по-русски в этой стране говорят многие.

И пока в Польше, куда совсем недавно массово уезжали на заработки граждане «Незалежной», теперь повсеместно жалуются на дискриминацию (например, международная компания Lindab, имеющая производство под Варшавой, обязала сотрудников-украинцев носить одежду в цветах национального флага – для мгновенной идентификации), в Прибалтике украинцы чувствуют себя довольно вольготно. Да и найти работу там несложно: сейчас в стране дефицит рабочей силы невысокой квалификации, поэтому украинцев охотно берут каменщиками, бетонщиками, водителями грузового транспорта или сварщиками.

Между тем, эксперты считают, что в Прибалтике пока не понимают, какую мину себе подкладывают, привечая выходцев из «Незалежной».

В страны Балтии на заработки, по словам эстонского правозащитника Сергея Середенко, едут два типа украинцев: обычные трудяги, спасающиеся от нищеты, безработицы и гражданского конфликта («заробитчане»), и участники «антитеррористической операции» (АТО) на востоке Украины – носители бандеровской идеологии, которые «работать уже разучились, но знают, как заряжать автомат».

«Заробитчане» будут претендовать на рабочие места, занятые преимущественно русскоязычными прибалтами, что приведет к серьезным конфликтам, а участники АТО начнут «крышевать» своих земляков, принесут с собой коррупцию, займутся вопросом легализации «бандеровской верхушки украинской общины» в Прибалтике и начнут масштабную войну со сложившимися русскими общинами Эстонии, Латвии и Литвы.

Тем временем, Польша, не желающая размещать у себя беженцев из Африки и Ближнего Востока, намерена предложить Евросоюзу для этого территорию Украины. По словам руководства страны, в последние годы Польша приняла более 1,5 миллиона украинцев, и теперь «Незалежная» должна принять нелегалов с востока. Например, в 2018 году речь может идти о 20 тысячах переселенцев. По мнению украинских политологов, официальный Киев будет такому повороту только рад, рассчитывая получить от ЕС за каждого беженца солидную сумму. Но даже если эти надежды оправдаются, ни к чему хорошему это не приведет: первыми возбудятся националисты, которые и так уже творят, что хотят, а потом начнут протестовать обычные граждане, так как суммы, которые принимающая сторона должна выплачивать беженцам, значительно превышают среднюю зарплату в стране.

Сами же украинцы считают «Незалежную» худшей страной в Европе: «Сегодня Украина − худшая страна в Европе для жизни, – заявил известный украинский художник Иван Марчук. – У нас абсолютно правды нет, законов нет, порядка нет. А если нет законов и порядка, то и государства нет. Почему из Украины бегут люди? Да потому, что хотят жить».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 08.01.18

Экс-министра здравоохранения Крыма отправили под арест. / Десятки тысяч украинцев предпочли встретить новый год в Крыму. / Украинские радикалы взяли в осаду Киево-Печерскую лавру. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»