Украинцев перестали пускать в Израиль

Граждан Украины начали массово высылать из Израиля по ускоренной процедуре. Во въезде отказывают даже паломникам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2017 году, по данным израильского МВД, в стране обнаружили 70 тысяч нелегалов из стран экс-СССР, большинство из них – украинцы. Многие стремятся получить статус беженца. Однако власти Израиля признали Украину безопасной страной, где нет военных действий, а среди претендующих на статус выявлено много самозванцев с фальшивыми документами.

В «Незалежной» давно появился новый бизнес: для желающих уехать за сумму в 2 -3 тысячи евро формируют «донбасские» или «крымские кейсы». Выглядит это обычно так: берут фото и вырезки из газет с рассказами о венных действиях или массовом нарушении прав, прилагают справки (как правило, фальшивые), что человек в это время жил в месте событий, и телефоны «двух соседей».

По данным Миграционной службы Израиля, только в первой половине 2017 года убежища, приложив подобные «кейсы», попросили 6 тысяч украинцев.

На сегодняшний день в стране ожидают рассмотрения заявки о получении статуса беженца 15 тысяч человек, еще около 5 тысяч пытаются остаться в Израиле другими способами.

Поэтому выходцам из «Незалежной» стали все чаще отказывать во въезде, несмотря на официальный туристический статус и наличие обратных билетов. В начале февраля на паспортном контроле в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве «развернули» сразу три десятка жителей Винницы, а наделю назад во въезде отказали нескольким паломницам. Девушки планировали посетить святые для христиан места во время недельного путешествия по Израилю: тур обошелся в €750, на пограничном контроле были предъявлены обратные билеты, страховки и бронь в отеле, сообщают «Вести Украина». Однако паломниц отправили обратно без объяснения причин.

Позже в МВД Израиля пояснили: «Когда ее спросили о цели визита и о том, где она хотела бы побывать, она сказала, что приехала, чтобы посетить святые места, но точно не знала, какие достопримечательности планирует увидеть. Решение об отказе было принято в связи с тем, что она не отвечала на вопросы и цель ее приезда не была ясна».

Как уже сообщал «Новый День», в 2017 году Украину покинули более 1 миллиона человек. Причем, граждане «Незалежной» идут на любые ухищрения, чтобы остаться в более благополучных странах – например, объявляют себя геями или коммунистами.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 27.02.18

США введут новые санкции против России до конца марта. / На Украине угрожают крымчанам, участвующим в выборах президента. / У берегов Крыма будут испытывать новейшее оружие. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»