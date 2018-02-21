Украина стремительно теряет своих граждан

Население Украины стремительно сокращается: в 2017 году страну покинули более 1 миллиона человек. Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», максимальная численность населения в «Незалежной» отмечалась в 1993 году – около 52 млн человек. С 1994 года этот показатель неуклонно снижается. В 2015 году число граждан Украины сократилось сразу на 2,5 миллиона. В 2017-м, согласно официальной статистике, население уменьшилось еще на 250 тысяч и составило 42 миллиона 249 тысяч человек (данные Госстата Украины на 1 ноября 2017 года – прим. НД).

Однако эти цифры не учитывают внешнюю миграцию, значительно усилившуюся с введением безвизового въезда в Европу.

«Только в прошлом году Украину покинули более миллиона украинцев, – заявил Клмикин. – Когда 100 тысяч покидает Украину каждый месяц, это вообще понимание будущего и качества жизни».

Глава МИД выразил обеспокоенность тем, что многие дети уже сейчас мечтают уехать из страны и для этого изучают иностранные языки. В пример он привел польскую школу в Ивано-Франковске, где в 24 классах с углубленным изучением языка практически нет ни одного поляка. Кстати, сейчас в Польше официально работает 1,5 миллиона украинцев, еще около полумиллиона живут в этой стране нелегально.

В Россию с 2014 года, по данным Росстата, переехали 600 тысяч человек. Еще около 3 млн работают в РФ, пока сохраняя украинское гражданство.

В целом, за последние 3 года Украина потеряла 7% трудоспособного населения. Это официальная статистика, реальная цифра может быть значительно выше. Процесс будет продолжаться: по прогнозам демографов к 2050 году население страны сократится до 35 миллионов человек. Однако по оценке ряда экспертов в «Незалежной» уже сейчас живет не более 30 миллионов. При этом каждый третий из оставшихся мечтает уехать из страны.

Киев, Платон Ефимчук

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