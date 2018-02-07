Лузеров не принимаем: украинцы массово записываются в геи, чтобы осесть в Европе

Украинцы под видом геев и коммунистов бегут в Европу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ООН насчитали уже почти 10 тысяч заявлений, поступивших от граждан Украины, которые просят политического убежища за границей. Жители «Незалежной» жалуются на общий разгул преступности и полицейский произвол, принудительный призыв в зону АТО, а главное, невозможность найти работу и обеспечить своим семьям минимальный прожиточный минимум в постмайданной Украине.

Однако в европейских государствах отказываются давать убежище на подобных основаниях и принимают лишь определенные категории беженцев. Сметливые граждане Украины, мечтающие сменить место жительства, в зависимости от страны, в которой хотят осесть, сообщают либо о своих особых сексуальных предпочтениях, либо заявляют о принадлежности к запрещённой на Украине Коммунистической партии.

Так, запрет компартии помогает желающим остаться в Испании и Италии. «Там любят коммунистов. Поэтому можно даже задним числом обзаводиться документами, что вы были членами Компартии, и железобетонно получите там статус», – цитируют «Вести» политбеженца из Украины, получившего статус в одной из скандинавских стран.

Стоит отметить, что находчивых мигрантов, якобы, из числа сексуальных меньшинств уже раскусили в Европе, так как многие «представители ЛГБТ» сначала обживались в странах Запада, а после заводили семьи и детей.

Киев, Анастасия Зук

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