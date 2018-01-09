Украинских детей учат, что Крыма не существует – вообще

На Украине появилась детская познавательная игра, вызвавшая возмущение у патриотично настроенных граждан: на карте «Незалежной» не оказалось Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», игру под названием «Ящик знаний «Мир» под торговой маркой BrainBox выпустила украинская компания компания «Бонтой».

Крыма там не оказалось не только в пределах Украины или России – его вообще забыли нарисовать. Однако в соцсетях все равно разразился скандал.

«Украинских детей учат, что Крыма не существует. По крайней мере, украинского…», – возмутились одни. «И Тарас Шевченко в Румынии нарисован», – отметили другие.

Производителей назвали преступниками, потребовав призвать их к ответу. В ООО «Бонтой» поспешили заявить, что это была графическая ошибка, и их позиция по Крыму – всей компании в целом и каждого сотрудника в отдельности – полностью соответствует официально принятой в государстве.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 09.01.18

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