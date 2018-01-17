В Португалии разразился скандал из-за актуальной карты Украины

Португалия стала еще одной страной Европы, где на картах Украину изображают без Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», португальский туристический портал Viseu Now опубликовал материал «Украинское Рождество в Визеу» (Natal Ucraniano em Viseu) и приложил к нему актуальную карту «Незалежной».

Это вызвало гнев посольства Украины в Португалии, представители которого обратились к администрации портала с претензиями.

Официального ответа пока не последовало, но ролик с соответствующим названием со страницы портала в Youtube удалили.

Напомним, в начале прошлой недели разгорелся скандал из-за детской познавательной игры, в которой на карте «Незалежной» тоже не оказалось Крыма. Игра была произведена в Китае по заказу британской «Грин Борд Гейм Компани» ТМ «Brain Box» и получила документы ряда украинских ведомств, разрешивших ее продажу в стране.

А потом стало известно, что во Франции пользуются популярностью глобусы, на которых Крым изображен как часть России.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 17.01.18

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