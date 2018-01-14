Во Франции признали Крым российским

Во Франции поступили в продажу глобусы, на которых Крым обозначен как территория России.

Глобусы пользуются популярностью у покупателей, но вызвали очередную истерику у представителей Украины. Первый секретарь по вопросам культуры посольства Украины во Франции Ирена Карпа заявила, что это происки русских. Однако выяснилось, что глобус изготовлен по заказу крупной французской издательской группы Eyrolles, передает «Россия 24».

Напомним, в начале недели разгорелся скандал из-за детской познавательной игры, в которой на карте «Незалежной» тоже не оказалось Крыма. Игра была произведена в Китае по заказу британской «Грин Борд Гейм Компани» ТМ «Brain Box» и получила документы ряда украинских ведомств, разрешивших ее продажу в стране.

Париж, Артем Рокотов

Париж. Другие новости 14.01.18

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