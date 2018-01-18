Российский Крым, перевернутый флаг: картографы Чехии затроллили Украину

Министерство образования Чехии закупило для учебных заведений карты с российским Крымом.
Как выяснилось, посольство Украины в республике узнало о наглядных пособиях еще в ноябре и даже направило соответствующее обращение правительству Чехии, но карты по-прежнему используют в школах.
Одну из таких карт сфотографировали на днях в учебном заведении и выложили в соцсетях.
Кстати, флаг Украины на карте напечатали перевернутым. Автор фото это тоже заметил, но возмущаться по такому поводу почему-то не стал.
Как уже сообщал РИА «Новый День», во Франции пользуются спросом глобусы с российским Крымом, а на Украине продавали познавательную игру, где на карте Крыма вообще не оказалось.
Прага, Артем Рокотов
Прага. Другие новости 18.01.18
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