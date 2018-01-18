Российский Крым, перевернутый флаг: картографы Чехии затроллили Украину

Министерство образования Чехии закупило для учебных заведений карты с российским Крымом.

Как выяснилось, посольство Украины в республике узнало о наглядных пособиях еще в ноябре и даже направило соответствующее обращение правительству Чехии, но карты по-прежнему используют в школах.

Одну из таких карт сфотографировали на днях в учебном заведении и выложили в соцсетях.

Кстати, флаг Украины на карте напечатали перевернутым. Автор фото это тоже заметил, но возмущаться по такому поводу почему-то не стал.

Как уже сообщал РИА «Новый День», во Франции пользуются спросом глобусы с российским Крымом, а на Украине продавали познавательную игру, где на карте Крыма вообще не оказалось.

Прага, Артем Рокотов

Прага. Другие новости 18.01.18

В симферопольской гимназии семиклассник выстрелил в пятиклассника. / В Крыму снова подорожал бензин. / Опять чума: под Судаком обнаружили труп больной свиньи. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»