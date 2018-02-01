В Чехии изъяли из школ карты с современной Украиной и террористами

Министерство образования Чехии изъяло из обращения атлас, в котором Крым обозначен российской территорий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», атлас был выпущен в 2017 году на основании рекомендаций двух рецензентов. Учебное пособие передали в школы. Вместе с российским Крымом в атласе присутствовало запрещенное в России «Исламское государство» – его издатели обозначили отдельной страной. Первыми это заметили чешские журналисты. Вслед за этим протест по поводу Крыма высказали послы Украины и Грузии. На появление на карте террористической организации они внимания не обратили.

А в министерстве образования Чехия не придали особого значения возмущению послов: получив претензии еще в ноябре, отреагировали на них только в январе, после повторного скандала.

«Министерство образования изучило ситуацию и приняло решение изъять атласы из списка рекомендованных учебных пособий. В настоящее время министерство находится в контакте с издателями, чтобы как можно скорее ситуация была исправлена», − заявили в ведомстве.

Отметим, что карты с российским Крымом печатают в Чехии регулярно. Так, в 2015 году был опубликован «Футбольный атлас мира», в котором помимо российского Крыма обозначили еще и Северный Кипр, официально признанный лишь Турцией.

Прага, Платон Ефимчук

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