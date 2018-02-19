Скандал: в Венгрии признали российский Крым и отдали Молдавии часть Украины

Венгрия пополнила ряды европейских стран, в которых на картах Украину изображают без Крыма. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на прилавках магазина в Будапеште была замечена карта с российским полуостровом. Обозначение Крыма таким же цветом, как и у материковой России, вызвало истерику у представителей Украины. Взволновало украинцев и то, что на карте Херсонская и Одесская области обозначены одним цветом с Молдавией. Украинский посол в Венгрии Любовь Непоп заявила, что с владельцем магазина уже проведена «встреча» и «карта изъята из продажи», а «неравнодушных просят откликнуться».

Как сообщал «Новый День», только в январе этого годаразгорелись два крупных аналогичных скандала. Так, стало известно, что во Франции пользуются популярностью глобусы, на которых Крым изображен как часть России. Также португальский туристический портал Viseu Now опубликовал материал «Украинское Рождество в Визеу» (Natal Ucraniano em Viseu) и приложил к нему актуальную карту «Незалежной». И такие географические своего рода признания не единичны.

Между тем, даже многие украинцы смотрят правде в глаза: например, почти спустя 4 года после отделения полуострова от «Незалежной», в Черновицкой области Украины на концерте, посвященном Дню соборности, также использовали карту государства без Крыма.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 19.02.18

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