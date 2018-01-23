Скандал: украинские чиновники ко Дню соборности оставили «Незалежную» без Крыма

В Черновицкой области Украины на концерте, посвященном Дню соборности, использовали карту «Незалежной» без Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», непатриотичную карту вывесили в доме культуры города Сторожинец. По информации украинских СМИ, мероприятие посетили как чиновники, так и военные, которые во время своих выступлений, рассказывали о независимости и территориальной целостности «Незалежной». И карта без полуострова во время праздничного мероприятия никого не смутила.

«Зрада! Хоть рисуй ты Крым, хоть не рисуй, а Крым-то российский», – комментируют пользователи в соцсетях.

Как сообщал «Новый День», в прошлом году в Киевской области сцену для проведения торжественных мероприятий ко Дню независимости Украины украсили картой, на которой отсутствовал Крым и Донецкая народная республика.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 23.01.18

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