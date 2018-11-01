На Украине накажут чиновника, подарившего Крым России

На Украине началось расследование в отношении руководителя государственной службы по безопасности на транспорте Михаила Ноняка, презентовавшего европейским чиновникам и экспертам карту с российским Крымом. Об этом сообщила пресс-секретарь министра инфраструктуры страны Марина Томко в своем Facebook.

По словам чиновницы, поручение о проведении служебного расследования в отношении Ноняка дал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Накануне глава украинской госслужбы по безопасности во время выступления на круглом столе в офисе European Business Association (EBA) продемонстрировал карту Европы, на которой Крым обозначен российской территорией. В частности, на презентованной им карте территория полуострова была закрашена в красный цвет, как и территория России, сообщают украинские СМИ.

Отмечается, что участники заседания проигнорировали этот факт. Сам чиновник в свое оправдание заявил, что он не имел никакого отношения к подготовке презентационных документов, в том числе карты, и попросил Службу безопасности Украины заняться этой ситуацией.

Как сообщал «Новый День», ранее в этом году в Европе разгорелись несколько крупных скандалов вокруг карт с российским Крымом. Так, в январе во Франции в продаже появились глобусы, на которых Крым изображен как часть России. Португальский туристический портал Viseu Now опубликовал материал «Украинское Рождество в Визеу» (Natal Ucraniano em Viseu) и приложил к нему актуальную карту «Незалежной». В феврале на прилавках магазина в Будапеште была замечена карта с российским полуостровом. В конце августа польская спортивная газета Przegląd Sportowy опубликовала на сайте карту, на которой Крым обозначен как территория РФ. В том же месяце в эфире одного из крупнейших немецкоязычных телеканалов в Европе вышел документальный фильм о поездке немецких журналистов по Сибири, в котором показывается карта России с российским Крымом.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.11.18

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