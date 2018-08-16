Крым объявили русским для всей немецкоговорящей Европы

Один из крупнейших немецкоязычных телеканалов в Европе признал Крым российским. Как передает корреспондент РИА «Новый День», канал 3sat, вещающий в Германии, Австрии и Швейцарии, 15 августа показал документальный фильм «Sibirien total», о поездке немецких журналистов по восточной России. В фильме показывается карта России, на которой Крым окрашен тоем же цветом, что и остальная территория РФ.

Скриншот ruwest.ru

Канал 3sat принимают около 40 млн домохозяйств в Германии и ещё 85,5 млн семей в Западной Европе, сообщает «Русский Запад», его учредителями являются общественные телеканалы ARD и ZDF (ФРГ), ORF (Австрия) и SRG SSR (Швейцария).

Документальный фильм доступен на сайте 3sat для пользователей из ФРГ, Швейцарии и Австрии. Пользователям из России возможность просмотра передач телеканала ограничена.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 16.08.18

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