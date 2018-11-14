Украинский телеканал признал Крым российским

На очередном украинском телеканале в прямом эфире показали карту Украины без Крыма.

7 ноября телеканал NewsOne во время утренней программы продемонстрировал карту Европы под названием «Крупнейший торговый партнер-покупатель», на которой Крым был обозначен тем же цветом, что и территория России, сообщает Нацсовет по телерадиовещанию.

Ведомство сегодня назначило внеплановую выездную проверку телеканала. По утверждению регулятора, в действиях NewsOne есть признаки нарушений сразу нескольких статей двух законов – «О телевидении и радиовещании» и «Об информации».

Напомним, в марте украинский телеканал СТБ в эфире шоу «Холостяк» показал карту Украины без полуострова. Позже руководство канала обвинило в ошибке режиссера монтажа.

Как сообщал РИА «Новый День», 1 ноября на Украине начали расследование в отношении руководителя государственной службы по безопасности на транспорте Михаила Ноняка, презентовавшего европейским чиновникам и экспертам карту с российским Крымом.

Ранее в этом году в Европе разгорелись несколько крупных скандалов вокруг карт с российским Крымом. Так, в январе во Франции в продаже появились глобусы, на которых Крым изображен как часть России. Португальский туристический портал Viseu Now опубликовал материал «Украинское Рождество в Визеу» (Natal Ucraniano em Viseu) и приложил к нему актуальную карту «Незалежной».

В феврале на прилавках магазина в Будапеште была замечена карта с российским полуостровом.

В конце августа польская спортивная газета Przegląd Sportowy опубликовала на сайте карту, на которой Крым обозначен как территория РФ. В том же месяце в эфире одного из крупнейших немецкоязычных телеканалов в Европе вышел документальный фильм о поездке немецких журналистов по Сибири, в котором показывается карта России с российским Крымом.

Москва, Киев, служба информации РИА «Новый День»

Москва, Киев. Другие новости 14.11.18

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