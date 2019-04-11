Японская компания распространяет карты России без Курильских островов

Сахалинское отделение Русского географического общества (РГО) пожаловалось на японскую компанию Mitsui, которая распространяет в Южно-Сахалинске карты с искаженными границами России.

Члены РГО обнаружили, что на протяжении нескольких лет представительство Mitsui, участвующее в шельфовом нефтегазовом проекте «Сахалин-2», распространяет карты России, на которых Курильские острова и Крым не являются российской территорией.

При этом такие неправильные карты есть не только на Сахалине, но и в других офисах компании, которая имеет представительства по всему миру, передает «Интерфакс».

«Никто не мешает японской компании распространять подобные материалы за рубежом, на то у них офисы в 66 странах мира, но факт того, что они это делают здесь, в России, свидетельствует о неуважении японской стороны историческому наследию и российскому народу в целом», – говорится в обращении РГО, направленном в Минэкономразвития РФ и в Госдуму.

Южно-Сахалинск, Служба информации РИА «Новый День»

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