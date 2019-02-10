Япония все еще надеется на скорое заключение мирного договора с Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сделал очередное заявление о желании Токио заключить мирный договор с Россией, чтобы не оставлять эту проблему следующим поколениям. Об этом он заявил в своем выступлении на съезде Либерально-демократической партии Японии.

«Проблема, которую не получается решить уже более 70 лет, не должна перейти к будущим поколениям. Я полон решимости положить конец этой проблеме нашими с президентом [Владимиром] Путиным руками, я хочу продолжить активные переговоры по мирному договору», – заявил Абэ (цитата по РБК).

Россия и Япония не могут договориться о заключении мирного договора из-за Курильских островов – правительство Японии считает четыре острова Курильской гряды территорией своей страны. Последние переговоры Абэ с Путиным по этому вопросу состоялись в январе в Москве. Стороны договорились продолжать обсуждение на уровне министров иностранных дел.

Позднее сообщалось, что японские власти отказались от использования фразы о «незаконной оккупации» Россией Курильских островов, однако правительство также отказалось отвечать на вопрос о том, являются ли южные Курильские острова «исконной территорией» Японии.

По оценке экспертов, проблема мирного договора вряд ли будет решена в ближайшее время. В частности, в интервью РИА «Новый День» известный интеллектуал, политконсультант и телеведущий Анатолий Вассерман, входивший ранее в состав российско-японского совета мудрецов, отмечал, переговоры между Россией и Японией о принадлежности четырех островов продлятся еще не одно десятилетие – для Токио это вопрос престижа.

Напомним, острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи были включены в состав СССР по итогам Второй мировой войны. В Токио считают эти территории своими. СССР заявлял о готовности отдать Японии Шикотан и Хабомаи еще в 1956 годом, но только при условии заключения мирного договора. Документ до сих пор не подписан.

В ноябре премьер-министр Японии договорился с президентом РФ ускорить переговоры по мирному договору на основе советско-японской декларации 1956 года.

Токио, служба информации РИА «Новый День»

Токио. Другие новости 09.02.19

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