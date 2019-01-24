Анатолий Вассерман: Судьбу Курил решат три игрока, переговоры затянутся на десятки лет

Быстрого решения проблемы Курильских островов не будет. Как считает известный интеллектуал, политконсультант и телеведущий Анатолий Вассерман, переговоры между Россией и Японией о принадлежности четырех островов продлятся еще не одно десятилетие. Такое мнение он высказал в интервью РИА «Новый День».

Эксперт обратил внимание, что в вопросе решения судьбы островов есть три заинтересованных игрока. При этом, как минимум, один из них не заинтересован в мирном договоре.

«Для японских политиков юг Курил – вопрос престижа, а не реальной пользы. Для американцев – повод затруднить сотрудничество Японии с РФ. Нас же вполне устраивает и нынешний порядок сотрудничества, так что нам незачем менять уже сложившееся положение – в том числе и территориальное», – считает Вассерман.

В этой связи эксперт напомнил, что Россия уже не первый раз предлагает Японии сотрудничать на островах. «Активизировать совместную деятельность (так называемый Шпицбергенский вариант) политконсультантская группа, куда я вхожу, предлагала более десятилетия назад, и Юрий Михайлович Лужков как сопредседатель созданного тогдашними руководителями РФ и Японии совместного российско-японского совета мудрецов внёс это предложение на общее рассмотрение», – уточнил Вассерман и отметил, что Япония тогда притормозила решение именно из-за «престижа».

«Увы, тогда японцы не согласились, ибо для них Курилы – вопрос престижа, а не реального хозяйствования. Кстати, считаю своим долгом отметить: нынешнее обвинение Лужкова в предложении отдать остров Шикотан и группу скал Хабомаи (в переводе с японского – Плоские) основано на лживой трактовке его высказываний по данному вопросу», – подчеркнул эксперт.

При этом Вассерман отметил, что граждане РФ остро реагируют на проблему Курил из-за тяжелой экономической ситуации. «К сожалению, у нас мало, кто правильно оценивает степень интеграции хозяйства РФ в общемировое и уж подавно почти никто не помнит, что при всемирном кризисе слабые страдают больше. Нынешние экономические трудности РФ – последствие Второй Великой депрессии, идущей по всему миру уже более десяти лет. В таких условиях люди болезненно воспринимают любые приметы ослабления – в том числе и внешние претензии на наши территории», – заключил он.

Напомним, острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи были включены в состав СССР по итогам Второй мировой войны. В Токио считают эти территории своими. СССР заявлял о готовности отдать Японии Шикотан и Хабомаи еще в 1956 годом, но только при условии заключения мирного договора. Документ до сих пор не подписан.

В ноябре премьер-министр Японии договорился с президентом РФ ускорить переговоры по мирному договору на основе советско-японской декларации 1956 года.

Стоит отметить, что социологические замеры показывают, что население страны «жестко негативно» относится к возможной передаче Курильских островов Японии.

23 января в Москве состоялась встреча между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ. По итогам переговоров глава российского государства сообщил, что Москва и Токио намерены активизировать совместную хозяйственную деятельность на Южных Курилах в пяти утвержденных ранее сферах – речь идет об аквакультуре, тепличном хозяйстве, ветроэнергетике, туризме, переработке мусора.

Стоит отметить, что накануне этой встречи японские СМИ сообщили, что Абэ начал рассматривать вопрос о заключении мирного договора с Россией, но требует гарантии на передачу Шикотана и группы мелких необитаемых островов, называемых в Японии Хабомаи. По словам главы японского правительства, передача еще двух островов – Итурупа и Кунашира – пока выглядит нереалистично.

Москва, Мария Вяткина

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