«Хватит торговать Россией!» Пикет у посольства Японии в Москве завершился массовым задержанием противников сдачи Курил

Сегодня в Москве около здания посольства Японии в Грохольском переулке сторонники КПРФ и «Левого фронта» провели пикет против возможной сдачи Курильских островов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», акция протеста завершилась массовым задержанием ее участников.

Как сообщила пресс-служба «Левого фронта», в общей сложности у японского посольства собралось порядка 100 противников передачи Курил Японии. Активисты держали в руках плакаты «Руки прочь от Курил!», «Хватит торговать Россией!», «Меняем Путина на Курилы!»

Участники акции возле посольства Японии требовали прекратить кулуарные переговоры о судьбе Курил и заявляли о том, что президент России обязан на переговорах четко зафиксировать тот факт, что принадлежность Курильских островов не подлежит обсуждению – это российская территория. Полиция периодически требовала свернуть флаги и плакаты, так как формально проходила встреча с депутатами Госдумы Валерием Рашкиным и Алексеем Корниенко.

В «Левом фронте» уточнили, что примерно через полчаса после начала пикета у посольства Японии начались задержания. Полиция отнимала у людей плакаты, заявляя о том, что флаги и плакаты могут держать только депутаты и их помощники.

«Всего задержали 15 человек из «Левого фронта» и КПРФ, которых посадили в полицейский автобус и повезли в ОВД «Красносельское», где оформляют на них протоколы. Несмотря на задержания, пикет у посольства Японии продолжился, депутаты Госдумы требовали освободить задержанных. Люди скандировали «Свободу!», – уточнили в пресс-службе движения.

Стоит отметить, что сегодня в Москве должны состояться переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Основной темой станет мирный договор между странами и судьба Курильских островов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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