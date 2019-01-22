Курилы станут общими? Путин и Абэ рассказали об итогах переговоров

Россия и Япония намерены активизировать совместную хозяйственную деятельность на Южных Курилах. Об этом сообщил сегодня президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с японским премьер-министром Синдзо Абэ. По словам главы российского государства, стороны подтвердили заинтересованность в заключении мирного договора и продолжат искать компромиссное решение.

«Впереди кропотливая работа по формированию условий для выхода на взаимоприемлемое решение (по мирному договору)», – заявил Путин (цитата по «Интерфаксу») и отметил, что перед Москвой и Токио стоит задача «обеспечить долгосрочное и всестороннее развитие российско-японских отношений на качественно новом уровне».

При этом президент РФ подчеркнул, что итоговое решение «должно быть взаимоприемлемо для народов России и Японии, поддержано общественностью обеих стран».

Путин сообщил, что Москва и Токио намерены активизировать совместную хозяйственную деятельность на Южных Курилах в пяти утвержденных ранее сферах – речь идет об аквакультуре, тепличном хозяйстве, ветроэнергетике, туризме, переработке мусора.

Со своей стороны японский премьер с оптимизмом прокомментировал перспективы совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах и отметил, что «обсудили с президентом Путиным вопрос мирного договора, ничего не утаивая друг от друга, и уделили этому большое количество времени».

«Решение задачи, оставленной нерешенной более 70 лет после окончания войны, непростое, но мы должны это сделать», – сказал Абэ.

«Под нашим с президентом Путиным твердым руководством (условились) энергично проводить совместную работу, еще больше проявляя доверие между гражданами Японии и гражданами России, развивая отношения друзей с друзьями и поиск взаимоприемлемого решения, мы сегодня с президентом Путиным подтвердили свою решимость на всю эту работу», – сказал японский премьер.

Абэ также сообщил о договоренности развивать связи между военными ведомствами двух стран и заключение отметил, что ждет визита российского лидера в Японию в июне.

После завершения встречи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что России и Японии предстоят новые раунды переговоров. По его словам, которые приводит РИА «Новости», Москве и Токио необходимо укрепить атмосферу взаимного доверия, а для этого нужно развивать экономическое сотрудничество.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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