Абэ надеется на откровенную беседу с Путиным ради мирного договора

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл во Владивосток для участия в пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) и встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам помощника главы российского государства Юрия Ушакова, в ходе переговоров на полях форума, которые состоятся 5 сентября, Путин и Абэ обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и мирный договор.

Японский премьер перед вылетом во Владивосток сообщил журналистам, что хочет «откровенно поговорить» я президентом РФ, чтобы вывести переговоры о мирном договоре на новый уровень, передает ТАСС.

Абэ также отметил, что договоренности по подготовке совместной экономической деятельности на Южных Курилах, достигнутые в ходе встречи с Путиным в 2016 году в Нагато, воплощаются в жизнь. Он ожидает, что новая встреча с российским лидером еще более активизирует этот процесс.

Напомним, что предыдущая встреча Абэ и Путин состоялась на полях саммита G20 в Осаке 29 июня текущего года.

Мирный договор между двумя странами до сих не подписан из-за вопроса принадлежности южных Курильских островов – Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряды Хабомаи. Южные Курилы были включены в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Но Япония считает четыре курильских острова своей территорией на основании двустороннего Трактата о торговле и границах 1855 года. Москва с такой постановкой вопроса категорически не согласна. Российские власти неоднократно подчеркивали, что вопрос о принадлежности Курил закрыт навсегда.

Советский Союз заявлял о готовности отдать Токио Шикотан и Хабомаи еще в 1956 году, но только при условии заключения мирного договора. Документ до сих пор не подписан. В ноябре прошлого года премьер-министр Японии договорился с президентом РФ ускорить переговоры по мирному договору на основе советско-японской декларации 1956 года.

В марте 2019 года замглавы МИД России Игорь Моргулов на встрече с японским коллегой Такэо Мори в Москве сообщил, что в подходах РФ и Японии сохраняются «существенные расхождения» при обсуждении мирного договора. По его словам, обе страны должны продвигать переговорный процесс.

Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

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