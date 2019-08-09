«Хватит отравлять отношения!»: Москва ответила на очередную провокацию Японии

В МИД России прокомментировали публикацию карты на сайте Олимпиады-2020, на которой четыре российских острова Курильской гряды обозначены как территория Японии. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала такой шаг японских властей незаконным и приносящим вред отношениям с Россией.

«Мы считаем, что подобные действия неправомочны, – цитирует Захарову ТАСС. – Такие действия явно не идут на пользу созданию атмосферы (для решения сложных вопросов между РФ и Японией – прим.ред.) и отравляют ее». По ее словам, поступок Токио не идет на пользу двусторонним отношениям и «вряд ли идут на пользу самому Токио».

Как сообщал «Новый День», на карте, опубликованной на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года, принадлежащие России острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи изобразили как японские территории. Все четыре острова на Южных Курилах включили в префектуру Хоккайдо.

Ранее в июне четыре российских острова Курильской гряды обозначили как территорию Японии в видео на официальном сайте G20. Встреча большой «двадцатки» проходила 28-29 июня в Осаке. Карта с островами в составе Японии также была изображена в официальном аккаунте премьер-министра Синдзо Абэ на YouTube и в Facebook.

Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряда Хабомаи были включены в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Однако Япония считает четыре острова Курильской гряды своей территорией на основании двустороннего Трактата о торговле и границах 1855 года. Москва с такой постановкой вопроса категорически не согласна. Российские власти неоднократно подчеркивали, что вопрос о принадлежности Курил закрыт навсегда.

Стоит отметить, что Советский Союз заявлял о готовности отдать Токио Шикотан и Хабомаи еще в 1956 году, но только при условии заключения мирного договора. Документ до сих пор не подписан. В ноябре прошлого года премьер-министр Японии договорился с президентом РФ ускорить переговоры по мирному договору на основе советско-японской декларации 1956 года.

В марте этого года замглавы МИД России Игорь Моргулов на встрече с японским коллегой Такэо Мори в Москве сообщил, что в подходах РФ и Японии сохраняются «существенные расхождения» при обсуждении мирного договора. По его словам, обе страны должны продвигать переговорный процесс.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.08.19

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