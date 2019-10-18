Москва осадила Токио за «олимпийскую шутку» про Курилы

Губернатор Токио Юрико Коикэ выступила с предложением провести олимпийские соревнования – марафонский забег и соревнования по спортивной ходьбе – на Курилах. Так она отреагировала на решение Международного олимпийского комитета о переносе этих состязаний из японской столицы в Саппоро из-за более низких температур в этом городе.

Губернатора Токио возмутило это решение, поскольку подготовка к состязаниям уже обошлась в круглую сумму. «Если нужно прохладное место, я хочу услышать предложения, почему бы не провести их на северных территориях», – заявила губернатор, чьи словам приводит «Р-Спорт». Северными территориями Токио называет Южные Курилы.

Предложение Юрико Коикэ позже прокомментировало посольство России в Японии. «Уверены, что у Японии достаточно своих земель с прохладным климатом. Но российские Южные Курилы к ним не относятся», – говорится в заявлении дипмиссии, опубликованном на ее странице в Facebook. В посольстве подчеркнули, что «спорт должен объединять, а не служить поводом для конфронтационных «шуток».

Олимпийские Игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года. Паралимпиада в Японии начнется 25 августа и завершится 6 сентября.

Напомним, в августе на сайте Олимпиады-2020 была опубликована карта, на которой четыре российских острова Курильской гряды – Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряда Хабомаи – обозначены как территория Японии. Все четыре острова на Южных Курилах включили в префектуру Хоккайдо. В МИД РФ назвала такой шаг японских властей неправочным и приносящим вред отношениям с Россией.

Ранее в июне четыре российских острова Курильской гряды обозначили как территорию Японии в видео на официальном сайте G20. Встреча большой «двадцатки» проходила 28-29 июня в Осаке. Карта с островами в составе Японии также была изображена в официальном аккаунте премьер-министра Синдзо Абэ на YouTube и в Facebook.

Москва, Токио, служба информации РИА «Новый День»

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