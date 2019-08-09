Япония приписала себе Южные Курилы на сайте Олимпиады-2020 (КАРТА)

Четыре острова южных Курил, принадлежащие России, отобразили как японские территории на карте, опубликованной на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года.

На интерактивной карте, демонстрирующей маршрут олимпийского огня по Японии, острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи включили в префектуру Хоккайдо. Если нажать на изображение любого из российских островов, то можно перейти в раздел маршрута олимпийского огня на острове Хоккайдо.

Токио назвал своей территорией четыре российских острова на Курилах, скриншот сайта tokyo2020.org

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года, а 25 августа будущего года в японской столице стартует Паралимпиада, которая продлится по 6 сентября.

Напомним, в июне четыре российских острова Курильской гряды обозначили как территорию Японии в видео на официальном сайте G20. Встреча большой «двадцатки» проходила 28-29 июня в Осаке. При этом Южные Курилы были указаны японскими не только на странице G20. Карта с островами в составе Японии была изображена в официальном аккаунте премьер-министра Синдзо Абэ на YouTube и в Facebook.

Японии считает четыре острова Курильской гряды своей территорией на основании двустороннего Трактата о торговле и границах 1855 года. Москва с такой постановкой вопроса категорически не согласна. Российские власти неоднократно подчеркивали, что вопрос о принадлежности Курил закрыт навсегда. Токио при этом каждый раз заявляет протест, если Южные Курилы посещают официальные лица РФ. Из-за Курильских островов Россия и Япония не могут договориться о заключении мирного договора. Последние переговоры японского премьера Синдзо Абэ с президентом РФ Владимиром Путиным по этому вопросу состоялись 22 января текущего года в Москве. Стороны договорились продолжать обсуждение на уровне министров иностранных дел.

Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи были включены в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Советский Союз заявлял о готовности отдать Токио Шикотан и Хабомаи еще в 1956 году, но только при условии заключения мирного договора. Документ до сих пор не подписан. В ноябре прошлого года премьер-министр Японии договорился с президентом РФ ускорить переговоры по мирному договору на основе советско-японской декларации 1956 года.

В марте этого года замглавы МИД России Игорь Моргулов на встрече с японским коллегой Такэо Мори в Москве сообщил, что в подходах РФ и Японии сохраняются «существенные расхождения» при обсуждении мирного договора между двумя странами. Дипломат добавил, что обе страны должны продвигать переговорный процесс.

Эксперты сомневаются, что проблема мирного договора будет решена в ближайшее время. Известный интеллектуал, политконсультант и телеведущий Анатолий Вассерман, входивший ранее в состав российско-японского совета мудрецов, в интервью РИА «Новый День» отмечал, что переговоры между Россией и Японией о принадлежности четырех островов продлятся еще не одно десятилетие – для Токио это вопрос престижа.

Токио, служба информации РИА «Новый День»

Токио. Другие новости 09.08.19

В Салехарде родители прятали подростков, которые избивали и ограбили мальчика. / Экс-главе Киргизии предъявили обвинения. Он находится в СИЗО. / В Екатеринбурге возобновляют скандальные эротические вечеринки, из-за которых закрыли клуб Lynch в «Салюте». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»