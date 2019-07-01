На G20 Курильские острова отметили как часть Японии

Курилы обозначили как территорию Японии в видео на официальном сайте G20. Хозяйка саммита приписала себе все четыре спорных острова.

Встреча большой «двадцатки» проходила 28-29 июня в Осаке. Япония впервые принимала саммит. При этом Курилы были указаны японскими не только на странице G20. Карта с островами в составе Японии была изображена в официальном аккаунте премьер-министра Синдзо Абэ на YouTube и в Facebook.

В видео крупным планом показана территория Японии, включающая все четыре спорных острова Южных Курил – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

Стоит отметить, что Токио всегда на всех официальных мероприятиях указывал Курилы своей территорией. Москва не раз выражала несогласие с такой позицией.

Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи были включены в состав СССР по итогам Второй мировой войны. В Японии считают эти территории своими. СССР заявлял о готовности отдать Токио Шикотан и Хабомаи еще в 1956 годом, но только при условии заключения мирного договора. Документ до сих пор не подписан.

Токио, Служба информации РИА «Новый День»

Токио. Другие новости 30.06.19

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