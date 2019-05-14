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Вторник, 14 мая 2019, 09:49 мск

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После слов о «войне» за Курилы японского депутата призвали сдать мандат

Депутат нижней палаты парламента Японии Ходака Маруяма подал заявление о выходе из партии «Иссин но кай», сообщает NHK. По данным телеканала, депутат принял это решение после волны критики в отношении его высказываний об «отвоевании» Курил у России.

Глава партии Итиро Мацуи призвал Маруяма отказаться и от депутатского портфеля. Кроме того, Мацуи принес извинения жителям России за слова Маруямы. Ранее стало известно, что Япония отказалась от фразы о возвращении Курил в ежегодном докладе МИД.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 14.05.19

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