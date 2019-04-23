Смягчил тон: МИД Японии вырезал фразу о возвращении Курил из ежегодного доклада

МИД Японии в своем ежегодном докладе по внешней политике страны отказался от формулировки о возвращении Курильских островов.

По информации агентства Kyodo, в докладе «Синяя книга дипломатии» отсутствует фраза «вернем четыре северных острова Японии». При этом в документе содержится призыв к «решению территориальной проблемы» с Россией путем продолжения переговоров с Москвой.

Позднее министр иностранных дел Японии Японии Таро Коно заявил, что правовая позиция японского правительства по вопросу о принадлежности Курил не изменилась.

Как сообщал «Новый День», Россия и Япония не могут договориться о заключении мирного договора из-за Курильских островов – Токио считает четыре острова Курильской гряды территорией своей страны. Москва с такой постановкой вопроса категорически не согласна. Последние переговоры Абэ с Путиным по этому вопросу состоялись 22 января в Москве. Стороны договорились продолжать обсуждение на уровне министров иностранных дел. Позже сообщалось, что японские власти отказались от использования фразы о «незаконной оккупации» Россией Курильских островов, однако правительство также отказалось отвечать на вопрос о том, являются ли Южные Курилы «исконной территорией» Японии.

По мнению экспертов, проблема мирного договора вряд ли будет решена в ближайшее время. В частности, в интервью РИА «Новый День» известный интеллектуал, политконсультант и телеведущий Анатолий Вассерман, входивший ранее в состав российско-японского совета мудрецов, отмечал, переговоры между Россией и Японией о принадлежности четырех островов продлятся еще не одно десятилетие – для Токио это вопрос престижа.

Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи были включены в состав СССР по итогам Второй мировой войны. В Японии считают эти территории своими. СССР заявлял о готовности отдать Токио Шикотан и Хабомаи еще в 1956 годом, но только при условии заключения мирного договора. Документ до сих пор не подписан. В ноябре премьер-министр Японии договорился с президентом РФ ускорить переговоры по мирному договору на основе советско-японской декларации 1956 года.

В феврале японские СМИ сообщили, что власти Японии намерены пересмотреть стратегию переговоров с Россией по мирному договору и Курилам, поскольку Токио уже не надеется быстро решить территориальные вопросы с Москвой.

Тогда же японский премьер Синдзо Абэ сделал очередное заявление о желании Токио заключить мирный договор с Россией, чтобы не оставлять эту проблему следующим поколениям.

В марте замминистра иностранных дел России Игорь Моргулов на встрече с японским коллегой Такэо Мори в Москве сообщил, что в подходах РФ и Японии сохраняются «существенные расхождения» при обсуждении мирного договора между двумя странами. Дипломат добавил, что обе страны должны продвигать переговорный процесс.

Стоит отметить, что 96% жителей Курил выступили против передачи Японии четырех островов Курильской гряды. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, проведенного в середине февраля.

Токио, служба информации РИА «Новый День»

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