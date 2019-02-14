Япония меняет стратегию переговоров по мирному договору с Россией

Власти Японии собираются пересмотреть стратегию переговоров с Россией по мирному договору и Курильским островам, поскольку Токио уже не надеется быстро решить территориальные вопросы с Москвой, сообщает японское агентство Jiji Tsushinsha со ссылкой на правительственные источники.

По данным собеседников издания, японский премьер Синдзо Абэ планировал достичь рамочного соглашения по мирному договору с президентом РФ Владимиром Путиным в июне 2019 года, когда в Осаке будет проходить саммит G20. Однако в ходе переговоров, состоявшихся в Москве в январе, стало ясно, что это неосуществимый вариант, поскольку значительного прогресса стороны так и не достигли. Как отметил один из источников агентства, решить многолетнюю проблему за несколько месяцев совершенно невозможно.

Если Владимир Путин и Синдзо Абэ не придут к рамочному соглашению до окончания саммита «Большой двадцатки», который пройдет 28-29 июня, то Токио откажется от стратегии, подразумевающей достижение договоренности как можно быстрее, и пересмотрит ход переговоров с Россией, пишет издание, отмечая при этом, что активизация переговоров привела к негативной реакции российской общественности. Агентство указывает, что все большее число россиян выступают против передачи Курил Японии. Также о смене общей стратегии Токио может говорить и недавнее выступление японского премьера в парламенте, в котором он объявил, что не будет ограничивать переговоры концом текущего года.

Как сообщал РИА «Новый День», в минувшие выходные Абэ сделал очередное заявление о желании Токио заключить мирный договор с Россией, чтобы не оставлять эту проблему следующим поколениям. Об этом он заявил в своем выступлении на съезде Либерально-демократической партии Японии. «Проблема, которую не получается решить уже более 70 лет, не должна перейти к будущим поколениям. Я полон решимости положить конец этой проблеме нашими с президентом Владимиром Путиным руками, я хочу продолжить активные переговоры по мирному договору», – заявил японский премьер.

12 февраля премьер-министр Японии на слушаниях в бюджетном комитете парламента вновь заявил, что Токио рассчитывает провести демаркацию границы с Россией, то есть решить территориальную проблему, и заключить мирный договор.

Россия и Япония не могут договориться о заключении мирного договора из-за Курильских островов – правительство Японии считает четыре острова Курильской гряды территорией своей страны. Москва с такой постановкой вопроса категорически не согласна. Последние переговоры Абэ с Путиным по этому вопросу состоялись 22 января в Москве. Стороны договорились продолжать обсуждение на уровне министров иностранных дел. Позднее сообщалось, что японские власти отказались от использования фразы о «незаконной оккупации» Россией Курильских островов, однако правительство также отказалось отвечать на вопрос о том, являются ли Южные Курилы «исконной территорией» Японии.

Эксперты полагают, что проблема мирного договора вряд ли будет решена в ближайшее время. В частности, в интервью РИА «Новый День» известный интеллектуал, политконсультант и телеведущий Анатолий Вассерман, входивший ранее в состав российско-японского совета мудрецов, отмечал, переговоры между Россией и Японией о принадлежности четырех островов продлятся еще не одно десятилетие – для Токио это вопрос престижа.

Напомним, острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи были включены в состав СССР по итогам Второй мировой войны. В Токио считают эти территории своими. СССР заявлял о готовности отдать Японии Шикотан и Хабомаи еще в 1956 годом, но только при условии заключения мирного договора. Документ до сих пор не подписан. В ноябре премьер-министр Японии договорился с президентом РФ ускорить переговоры по мирному договору на основе советско-японской декларации 1956 года.

Москва, Токио, служба информации РИА «Новый День»

Москва, Токио. Другие новости 14.02.19

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