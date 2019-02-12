Абэ уточнил условия для подписания мирного договора с Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил на слушаниях в бюджетном комитете парламента, что Токио рассчитывает провести демаркацию границы с Россией и заключить мирный договор. «Мне задали вопрос: в чем разница между «решением территориальной проблемы» и «демаркацией территории». Правительство, как и раньше, хочет решить территориальную проблему и заключить мирный договор с Россией. То есть провести демаркацию границы и заключить мирный договор. Иными словами, решить территориальную проблему и заключить мирный договор», – сказал Абэ.

Как отмечает РИА «Новости», на тех же слушаниях Абэ отказался отвечать на вопрос о возможности передачи Россией Японии двух островов «северных территорий», как в Токио называют острова южных Курил Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, потому что «это затрагивает содержание переговоров».

Как писал «Новый День», на днях Синдзо Абэ сделал очередное заявление о желании Токио заключить мирный договор с Россией, чтобы не оставлять эту проблему следующим поколениям. Об этом он заявил в своем выступлении на съезде Либерально-демократической партии Японии. «Проблема, которую не получается решить уже более 70 лет, не должна перейти к будущим поколениям. Я полон решимости положить конец этой проблеме нашими с президентом Владимиром Путиным руками, я хочу продолжить активные переговоры по мирному договору», – заявил Абэ.

Россия и Япония не могут договориться о заключении мирного договора из-за Курильских островов – правительство Японии считает четыре острова Курильской гряды территорией своей страны. Последние переговоры Абэ с Путиным по этому вопросу состоялись в январе в Москве. Стороны договорились продолжать обсуждение на уровне министров иностранных дел. Позднее сообщалось, что японские власти отказались от использования фразы о «незаконной оккупации» Россией Курильских островов, однако правительство также отказалось отвечать на вопрос о том, являются ли Южные Курилы «исконной территорией» Японии.

По оценке экспертов, проблема мирного договора вряд ли будет решена в ближайшее время. В частности, в интервью РИА «Новый День» известный интеллектуал, политконсультант и телеведущий Анатолий Вассерман, входивший ранее в состав российско-японского совета мудрецов, отмечал, переговоры между Россией и Японией о принадлежности четырех островов продлятся еще не одно десятилетие – для Токио это вопрос престижа.

Напомним, острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи были включены в состав СССР по итогам Второй мировой войны. В Токио считают эти территории своими. СССР заявлял о готовности отдать Японии Шикотан и Хабомаи еще в 1956 годом, но только при условии заключения мирного договора. Документ до сих пор не подписан. В ноябре премьер-министр Японии договорился с президентом РФ ускорить переговоры по мирному договору на основе советско-японской декларации 1956 года.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 12.02.19

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