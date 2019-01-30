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Среда, 30 января 2019, 11:04 мск

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Абе ушел от традиционной формулировки в отношении Южных Курил

Фото: пресс-служба Кремля

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, общаясь с парламентариями, смягчил формулировку относительно вопроса о суверенитете над Южными Курилами. В частности, он заявил, что острова принадлежат Токио, но не употребил еще один традиционный тезис.

Один из депутатов спросил, являются ли эти острова «исконной территорией Японии» – именно так звучит официальная позиция Токио. Однако Абэ избежал этого оборота, сообщает агентство «Киодо».

Как писал «Новый День», Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мира, судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.

Москва заявляет, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 30.01.19

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