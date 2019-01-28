Не повторить судьбу СССР! В Москве готовится массовый протест против политики Кремля

В Москве началась подготовка к массовой акции протеста против социально-экономического и политического курса властей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», масштабные шествие и митинг в защиту социальной справедливости и территориальную целостность страны намечен на 17 марта.

Оргкомитет акции, в который вошли представители движения «Новороссия», Координационного Совета Оппозиции, «Левого фронта», партии Дела, Всероссийского комитета защиты территориальной целостности страны, а также других общественных организаций, заявил, что итоги переговоров президента РФ Владимира Путина и японского премьера Синдзо Абэ не успокаивают.

«Мы считаем, что существует тайная договоренность о передаче уже трех островов Японии, косвенный признак того – приверженность Москвы совместной советско-японской Декларации 1956 года, волюнтаристскому детищу Н.Хрущева. Будучи незаконной по советскому праву 1956 года, она прямо предусматривает территориальные уступки нашей страны в пользу Японии. О том же свидетельствует и речь С.Абэ по итогам переговоров с В.Путиным 22 января 2019 года», – говорится в заявлении оргкомитета, которое поступило в редакцию РИА «Новый День».

Как считают представители оппозиции, «нужно полностью денонсировать ч. 2 ст. 9 упомянутой Декларации, предусматривающую передачу Малой Курильской гряды». «При этом сама постановка вопроса о передаче даже малой части Курильских островов – государственное преступление. Никакие «выгоды», тем более гипотетические, не могут быть поводом для торговли русской землей, доставшейся нам по справедливости и большой кровью», – подчеркивается в заявлении.

Вместе с тем протестный оргкомитет выразил убеждение, что нынешний социально-экономический, а в ряде случаев и политический курс центральных властей подводит страну к экономическому краху и социальному взрыву аналогично агонии СССР к 1991 году. «Поэтому мы намерены требовать смены социально-экономического курса в стране, совмещая эти требования с борьбой за неизменность итогов Второй Мировой войны, за территориальную, культурную и историческую целостность России, за ее подлинно независимый путь», – говорится в документе.

В этой ситуации оргкомитет принял решение провести 17 марта в центре Москвы шествие и массовый митинг в защиту социальной справедливости, за территориальную целостность страны и смену существующего экономического курса на новый, национально ориентированный курс в интересах народов России, а не аффилированных к власти групп.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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